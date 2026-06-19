新ブランドを生み出したアルピナ創業家ドイツ南部の伝統ある小さな町、ブッフローエ。古い習慣が、今も根強く残っている。そこを拠点にアルピナを創業したボーフェンジーペン家は、ブランドに関わる権利をBMWへ譲渡した。60年という歴史へ、別れを告げるように。【画像】一家の哲学がMへ融合ボーフェンジーペン・ザガートベースのM4ビジョン・アルピナと05 GTも全100枚そして彼らは、ボーフェンジーペン・オートモービルを