（台北中央社）漫画家、伊藤潤二さんの原画展が19日、台北市内で始まった。伊藤さんは特別展に合わせて訪台し、18日に会場を訪れた。訪台は6回目となることから、台湾は「第二の故郷」のようだと語った。伊藤さんの大型原画展が海外で開催されるのは初めて。「富江」や「うずまき」「四つ辻の美少年」といった代表作のイラスト資料の他、複製原画や伊藤さんのインタビュー映像、「富江」の模型など300点以上を展示する。18日に報道