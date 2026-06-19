俳優の橋本環奈と中川大志の“順調愛”が、あらためて注目をあつめている。6月18日に配信された「女性セブンプラス」が、2人の表参道デートの様子を報じた。「報道によれば、5月下旬の昼下がり、橋本さんは胸元に『MIUMIU』のロゴが入ったシャツにスカーフを合わせたスタイリッシュな装いで現れ、一方の中川さんはシャツにジーンズというラフなスタイルで、人通りの多い表参道を並んで歩いていたそうです。老舗アイウェアブラン