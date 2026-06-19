FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは6月19日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「FRONTIER スペシャルボーナス！！ 限界プライス！」の第3弾を開始した。6月26日15時まで。FRONTIERがボーナスセールエントリー機から性能重視機まで、全18機種のPCをボーナス時期ならではの特価で販売する。今回のいちおしモデルとして、Intel最新CPUであるCore Ultra 7 270K Plusに、人気GPUの