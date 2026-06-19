最近、コンビニやスーパーでやたら目につくのが、ニンニクが大量に入った商品。弁当やカップ麺、レトルトカレー、調味料にもニンニクを前面に押し出した商品が増殖する一方です。そもそも中毒性があるとささやかれるニンニク。スタミナアップや健康増進を期待して気にせず食べても大丈夫なのでしょうか？今回は、ニンニクについて知っておくべき基本知識とともに、あまり語られていない“気を付けるべきポイント”を紹介していきた