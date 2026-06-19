将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負第2局が6月19日、栃木県日光市の「日光金谷ホテル」で行われている。防衛7連覇を目指す藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）と、初タイトルに挑む服部慎一郎七段（26）による大一番。昼食休憩が迫る時間帯に、対局室へ“小さな観戦者”が乱入する珍事が発生したが、全く動じない絶対王者の姿にファンから驚きの声が上がった。【映像】ハプニングの一部始終（実際の映像）