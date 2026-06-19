将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負第2局が6月19日、栃木県日光市の「日光金谷ホテル」で行われている。防衛7連覇を目指す藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）と、初タイトルに挑む服部慎一郎七段（26）による大一番。昼食休憩が迫る時間帯に、対局室へ“小さな観戦者”が乱入する珍事が発生したが、全く動じない絶対王者の姿にファンから驚きの声が上がった。

【映像】ハプニングの一部始終（実際の映像）

盤上の攻防が熱を帯びてきた午前11時過ぎのことだった。突如として静寂の対局室に、アリとコガネムシのような小さな虫が侵入。ABEMAで解説を務めていた深浦康市九段も、モニター画面を眺めながら「ん？ハプニングですね」と異変に注目した。

事態を受けて、立会人の島朗九段、副立会人の近藤正和七段、さらには日本将棋連盟の職員が対局室に入り、虫の捕獲・処理にあたって室内はややバタついた雰囲気に。タイトル戦は自然豊かな名旅館やホテルで行われることが多く、こうした“小さな観戦者”の侵入はある程度仕方のないこととも言える。

しかし、両対局者の反応は見事なまでに対照的だった。タイトル戦という大舞台に初登場の服部七段にとっては、こうした盤外のハプニングも初めての経験。座布団から立ち上がると、少し離れたところから関係者による処理の様子を静かに見守っていた。

一方の藤井棋聖は、これまで数々のタイトル戦をくぐり抜けてきた百戦錬磨。周囲が慌ただしく動く中でも、チラリと目線を送る程度で、ジッと盤を見つめる姿勢は全く変わらなかった。

突然の事態にも深い集中力を保ち続ける藤井棋聖の姿に、ABEMAの視聴者も即座に反応。コメント欄には「虫ハプニング」「どしたどした」と状況を見守る声のほか、「動じない藤井聡太棋聖」「聡太はあんま気にしてないのか」「そうちゃん動かない笑」「そうちゃん冷静」と、盤上に没入する王者の堂々たる振る舞いに感嘆する声が続々と寄せられていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）