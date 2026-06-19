アイアップの「ミツメぬいコロン」に『エイリアン リミックス』デザインが登場。ディズニー＆ピクサーの人気キャラクター「エイリアン」が、さまざまなキャラクターになりきった姿で登場する、かわいい起き上がりこぼしぬいぐるみです☆ アイアップ ディズニー・ピクサー『エイリアン リミックス』ミツメぬいコロン 価格：各3,080円（税込）発売日：2026年7月下旬より順次※アイアップ公式オンラインストアにて