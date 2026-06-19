カナダが6得点で快勝も、MFコネが負傷カナダ代表MFイスマイル・コネは現地時間6月18日、ワールドカップ（W杯）グループステージ第2戦のカタール代表戦に出場し、後半に負傷交代した。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」は、このアクシデントを「左足の明らかな重傷」と報じている。カナダが3-0とリードして迎えた後半6分だった。コネは相手MFアシム・マディボからファウルを受けてピッチに倒れ込むと、すぐに自身の左足を