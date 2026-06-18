映画『免許返納!?』（6月19日公開）の公開前夜祭が18日、新宿バルト9で行われ、主演の舘ひろしを筆頭に、西野七瀬、黒川想矢、八嶋智人、河合勇人監督が登壇した。本作で舘演じる主人公・南条弘のマネージャー・川奈舞役を演じた西野さんは、舘さんとの息の合った掛け合いを随所で見せた。 客席からのサプライズ登場に「ひろし〜！」と大歓声が沸き起こる中、西野さんは「舘さんが最初に登場したときの湧き具合がやっぱりログイン