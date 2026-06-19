パラリンピックでは過去に金メダルを獲得しているゴールボール日本代表だが、世界選手権においては、いまだメダルを獲得したことがない。前回のポルトガル大会では、準々決勝で敗れベスト８に終わった女子日本代表。メダル獲得、そして２位以上に与えられるロサンゼルス2028パラリンピックの出場権獲得を目指した「2026 IBSAゴールボール世界選手権」は、一進一退の激しい戦いとなった。女子はイスラエル、トルコ、中国、ブラジル