ノルコーポレーションは、成田国際空港第1ターミナルに「YOUR MUSK by John's Blend」のポップアップストアを6月3日から期間限定でオープンする。「YOUR MUSK by John's Blend」は香りを通じて旅の記憶や情景を形にする体験型ショップで、自分の好みに合わせて香りと素材を組み合わせたフレグランスサシェを作ることができる。約15種類の香りから3種類を選んで調香し、好みのサシェ袋と組紐を選択して仕上げる。サシェ袋には役目を