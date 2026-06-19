8月7日に全国公開される映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』の予告編と新場面写真が公開された。 参考：宮沢氷魚×福原遥の幸せな恋をもっと観たかった『べらぼう』に刻み込まれた悲恋 本作は、2023年12月に劇場公開された『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の続編。前作の原作小説の刊行から4年後の2020年12月、主人公・百合のその後がずっと気がかりだったという汐見夏衛が上梓した同名小説を原作