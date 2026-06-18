■ 小売業［3544 サツドラホールディングス］ 2026年5月期 本決算Point：インバウンド需要の動向と来期の利益成長見通しを精査 ■ 電気機器［6905 コーセル］ 2026年5月期 本決算Point：産業機器向け電源の受注回復ペースと来期業績予想に注目 ※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。