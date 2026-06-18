メイクやスキンケア、家族との日常などを発信する元AKB48板野友美のYouTubeチャンネル。ファンからも好評なチャンネルだが、ある動画がSNSで議論を巻き起こしている。

発端となったのは、6月11日に投稿された動画。板野が4歳の長女とともに夕食の準備をするものだった。

「動画を撮影した週は板野さんの仕事が忙しかったとのことで、簡易キットを使って何品か料理を作りました。ケールのチーズナッツサラダを調理する際、事前に切っていた野菜と付属のドレッシングを混ぜる作業を娘が手伝うことになったのです。ただ、このお手伝いシーンの場面がSNSで切り抜かれて拡散され、疑問を抱く声もあがったのです」（スポーツ紙記者）

娘がサラダを混ぜる間、板野は隣でビビンバの準備をしていたのだが……。

「板野さんはカメラに向かって、ビビンバの具材を説明していました。その際、娘が『できた』と何度か混ぜ終えたことを報告したのですが、板野さんはそれに対してあまり反応せず、混ぜ方が足りなかったのか、自分で混ぜる場面があったのです。

また、ビビンバの準備をしていたこともあってか、あまり娘のほうを見ていなかったため、動画のコメント欄で《お子さんがお手伝いしている様子をしっかり見てあげていないのは可哀想です》という指摘も見受けられました」（芸能記者）

親子でキッチンに並ぶシーンに関して、Xでは

《子供からしたら寂しさは感じてるよ》

など、困惑する声が見受けられる。一方で、

《普通に微笑ましいし可愛い》

といった、やりとりに好感を抱く声もあがっており、賛否分かれているようだ。

「SNSで拡散されたシーンだけ見ると、板野さんが娘に対して少々ドライな“塩対応”な印象を抱く人もいたようです。ただ、調理を終えると、板野さんは娘に笑顔で話しかけていましたし、最後に2人で食事する際は横に並んで座り、『混ぜ混ぜしてくれたサラダおいしいよ』と、娘が手伝ったサラダを絶賛していました。調理の際、板野さんの娘に対する反応が薄い印象を与えてしまったようです」（同前）

板野は2021年に東京ヤクルトスワローズの高橋奎二（けいじ）と結婚し、長女を出産。長女は“ベビちん”と称され、たびたび板野のYouTubeに登場しているが、子育ての様子がSNSをざわつかせたこともあったようだ。

「2025年3月、板野さんが高橋さんと娘と家族3人で動物園に行く動画を投稿したときのことです。園内を歩いていると、娘がぐずり出してしまいました。何度か板野さんが話しかけても不機嫌な様子だったため、板野さんが『ぐちぐち言わないでっ！』と叱り、『そんなんやってるんだったら遊びに来ないよ』と、つないでいた娘の手を離しました。

子どもにはありがちなことですし、微笑ましく見る意見もありましたが、こうしたシーンを不特定多数が視聴するYouTubeで発信する“公開説教”に疑問を抱く意見もあったのです。YouTubeで子育ての様子を発信するタレントは少なくありませんが、何気ない言動がSNSで炎上してしまうケースもあります。とくに、板野さんは子どもとの動画を多く投稿しているため、“見せる子育て”が思わぬ形で注目されてしまうこともあるようです」（同前）

反響も大きい子育て動画だが、苦労もあるようだ。