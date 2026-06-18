「政府としてしっかりと受け止め、早急に法案策定に取りかかり、できるだけ速やかに骨子案を示せるように取り組む」6月11日、皇族数確保策に関する立法府の総意の報告を受けた高市早苗首相（65）はこのように述べた。「『総意』は『女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ』、『戦後、皇籍離脱した旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える』の2案ですが、とくに、後者の『旧宮家を養子として迎える』案は、『男系男子』にこだわる高