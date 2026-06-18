女優の森川葵が31歳となった誕生日の6月17日、Instagramを更新。《HAPPY BIRTHDAY TO ME!》と、ひとこと添えられた投稿写真には、ケーキを目の前にした森川と、俳優の野村周平が写っていた。投稿には《周平さんとはドラマ「35歳の高校生」ぶりなのでなんと13年ぶり。あの頃は学生役だったけど、大人になりましたね。でも話してるとお互いまだまだガキな部分も見えてきます。笑二人ともこの7月#ガス人間 #マイフィクション @dra