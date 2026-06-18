部員の技術向上と、顧問の負担軽減につなげます。岡山市中区の県立高校で、高校生と大学生が合同で部活動の練習を行う取り組みが始まりました。 【写真を見る】部活動の新たなかたち高校生と大学生が合同で練習技術向上と顧問の負担軽減に【岡山】 （東岡山工高バスケットボール部堀大翔顧問）「こういう機会はめったになくてすごく新鮮だと思うので、いろんな刺激をお互いに出し合ってほしいなと思います」 東岡山