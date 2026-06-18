6月17日、歌手の中森明菜がInstagramを更新し、新曲のミュージックビデオの一部を公開した。MVでの中森のビジュアルが注目を集めている。今回公開されたのは、7月1日にリリースする55枚めのシングル『ごめんと、すきと、』だ。「親友への素直になれなかった気持ちと深い愛情を描いた、ノスタルジックで温かみのある楽曲です。中森さんがCDシングルを出すのは2016年以来、10年ぶり。MVでは、ベージュと白のドレスを着た中森さん