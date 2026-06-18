6月17日、歌手の中森明菜がInstagramを更新し、新曲のミュージックビデオの一部を公開した。MVでの中森のビジュアルが注目を集めている。

今回公開されたのは、7月1日にリリースする55枚めのシングル『ごめんと、すきと、』だ。

「親友への素直になれなかった気持ちと深い愛情を描いた、ノスタルジックで温かみのある楽曲です。中森さんがCDシングルを出すのは2016年以来、10年ぶり。MVでは、ベージュと白のドレスを着た中森さんが優しいメロディーに乗せて歌唱しており、ドレスは胸元が少し見えるデザインになっています」（スポーツ紙記者）

“胸元チラ見え” ドレス姿で歌う中森に関して、Xでは

《うわああ、か、可愛いすぎる》

《明菜ちゃんまるで妖精みたい》

など、感銘を受ける声があがっている。

中森は、2010年に体調不良で芸能活動を休止し、2014年に活動を再開するも、公の場に姿を見せる機会が減っていた。ただ、2022年に個人事務所を設立後、野外フェスティバルに出演するなど活動の場を増やし、直近でも2026年5月に経済報道番組『WBS（ワールドビジネスサテライト）』（テレビ東京系）の単独インタビューに応じて注目を集めた。

「7月から9月にかけて、東京、大阪、愛知の3都市をめぐるツアーを開催します。本格的なツアーをおこなうのは21年ぶりで、『ごめんと、すきと、』はツアー初日にリリースします。2026年は、中森さんにとって、再起の年になるでしょう」（芸能記者）

ツアーに合わせて10年ぶりに出すシングル曲とあって、中森の熱量も高いようだ。

「2000年代以降のシングルのジャケット写真は、イラストや顔をぼかすなど、顔があまり鮮明に写っていないものが多かったです。今回は中森さんの目元が印象的な顔をアップにしたカットで、自筆のタイトル文字も記されており、通常版CDと2CDデラックス・エディション（紙ジャケット仕様）の2形態が発売されます。

久しぶりのシングルとあって、中森さんの “本気度” がうかがえます。サブスクが主流の昨今、音楽業界ではCDの売れ行きが芳しくありませんが、中森さんに関しては、形として残るCDを求めるファンも多く、反響も期待が持てそうです」（同前）

ファン待望の新曲、中森はどんな歌声を響かせるのか。