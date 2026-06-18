6月17日、表参道ヒルズに新たな旗艦店となる「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店（shu:ARTstage）」のオープニングイベントが開催された。会場には、ジャパンアンバサダーを務める俳優の横浜流星が登壇し、最新の近影に驚きが広がっている。当日の様子は、世界各国の最新ファッションやコレクションを発信する女性ファッション誌『ELLE Japan』の公式Instagramで届けられた。投稿には、黒いスーツを着用した横浜が映っており、