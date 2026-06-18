6月17日、表参道ヒルズに新たな旗艦店となる「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店（shu:ARTstage）」のオープニングイベントが開催された。会場には、ジャパンアンバサダーを務める俳優の横浜流星が登壇し、最新の近影に驚きが広がっている。

当日の様子は、世界各国の最新ファッションやコレクションを発信する女性ファッション誌『ELLE Japan』の公式Instagramで届けられた。投稿には、黒いスーツを着用した横浜が映っており、同ブランドの注目アイテムを紹介した。しかし、ファンは彼のイメチェンに釘付けになっていた。

「画面に映る横浜さんは、かなり髪が短くなっていました。さらに、細かくしっかりしたパーマをかけており、インパクトの強い髪型にイメチェンされていたのです。これまで見たことのないスタイルにファンも騒然としていましたよ」（芸能プロ関係者）

チリチリのパーマ姿を披露した横浜。実際のコメント欄やXには、ファンからの驚く声が多数寄せられていた。

《あれ？一瞬誰かわからなく拡大してみちゃいました》

《チリチリが気になって説明が入ってこない》

ここ最近の横浜のビジュアルは度々話題に上がっていると前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「2025年には、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で主演を飾りました。物語の最終盤では、病で衰弱していく主人公をリアルに表現するため過酷な役作りに挑戦。もともと、痩せ型な横浜さんですが、体重を約5kgほど落とし、頬周りがげっそりするほど減量をしたのです。その激痩せぶりには心配が集まるほど、大きな変化を見せていました」

俳優として作品にストイックに向き合う横浜。今回のニューヘアスタイルも新たな挑戦への意気込みとも取れるという。

「今年で30歳という節目を迎える横浜さん。これまでは役者としての活動がメインでしたが、今後は自身の映像化プロジェクトなど、プロデューサー業への挑戦も視野に入れているといいます。ビジュアルの変化とともに、新たなフェーズに足を踏み込んでいるようです」（同前）

まだまだ見たことのない、横浜の可能性が広がっている。