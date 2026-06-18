台風直撃、そして24時間という特殊な戦いみなさん、こんにちは。レーシングドライバーの塚本ナナミです。【画像】レーシングドライバー塚本ナナミのスーパー耐久参戦記富士スピードウェイ24時間レース全2枚私にとって今年で3度目となるスーパー耐久24時間レース（日本で唯一、24時間ノンストップで走り続ける耐久レース）に、AndLegal Racing 822号車（ホンダ・フィットRS/ST-5Fクラス）で挑みました。ナイス判断で、台風欠航