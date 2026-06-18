7人組男性アイドルグループ・Hey! Say! JUMPをめぐり、ファンの間で不安の声が広がっている。この夏に放送される大型音楽特番への出演が不明確なためだ。「現在までに出演アーティストが発表されている『テレ東音楽祭2026』（テレビ東京系）、『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）、『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）には、同じSTARTO ENTERTAINMENT所属の複数のグループが名を連ねています。しかし、Hey! Say! JUMPの名