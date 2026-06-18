7人組男性アイドルグループ・Hey! Say! JUMPをめぐり、ファンの間で不安の声が広がっている。この夏に放送される大型音楽特番への出演が不明確なためだ。

「現在までに出演アーティストが発表されている『テレ東音楽祭2026』（テレビ東京系）、『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）、『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）には、同じSTARTO ENTERTAINMENT所属の複数のグループが名を連ねています。しかし、Hey! Say! JUMPの名前は出演者リストに含まれていないんです」（放送関係者）

さらに、6月8日に第1弾出演アーティストが発表された『音楽の日』（TBS系）でも、現時点では名前がなく、ファンの不安を加速させている。Xでは、

《テレビ出てなくてほんまに死ぬ》

《山田くん夏ドラマにドーム公演あるから忙しいからグループ活動は今は難しいと思う》

といった声があがっている。

「2025年夏の大型音楽特番でも、Hey! Say! JUMPとしての出演は目立って確認されませんでした。『THE MUSIC DAY』では代表曲『ウィークエンダー』がシャッフルメドレーで披露されたものの、グループでのパフォーマンスはなし。2026年に入ってからは2月に『ハニカミ』、6月に『CUE CUE CUTE』をリリースしていますが、ドームツアー『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2025-2026 H+』以降、新たなライブ発表もありません」（前出・放送関係者）

一方で、メンバー個人の活動は活発だ。

「山田涼介さんは7月スタートのドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系）に出演するほか、自身初のソロドームツアー『Ryosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y?』を控えています。しかし、山田さんはこれまでソロ活動について『Hey! Say! JUMPをもっと大きくするため』と語っており、グループとの距離が広がっているわけではありません」（芸能ジャーナリスト）

2024年の有岡大貴、八乙女光の結婚発表や、2025年の中島裕翔（ゆうと）の脱退など、大きな変化が続いたことで、ファンがグループの将来に敏感になっている側面もある。大型音楽特番への出演発表が続くなか、ファンはグループのパフォーマンスが見られる日を待ち望んでいる。