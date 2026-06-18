人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が18日までにオフィシャルブログを更新。先日つづった新居での“害虫騒動”の続報を報告するとともに、実家で起きた衝撃的なエピソードを明かした。 桃は、５月25日に更新したブログにて、約２年にわたり準備を進めてきた注文住宅の引き渡しが完了したことを報告。その後は、新居で生活の様子や家族・友人らが遊びに来た様子なども明かしている。