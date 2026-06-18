あいのり・桃、新居で再び″G″発見し悲鳴「どんだけーーーー！」
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が18日までにオフィシャルブログを更新。先日つづった新居での“害虫騒動”の続報を報告するとともに、実家で起きた衝撃的なエピソードを明かした。
桃は、５月25日に更新したブログにて、約２年にわたり準備を進めてきた注文住宅の引き渡しが完了したことを報告。その後は、新居で生活の様子や家族・友人らが遊びに来た様子なども明かしている。
14日、「ゾッッッッッとした話。一軒家って…こわい。」と題したブログで、引っ越して間もない新居の玄関付近で害虫を発見したことや夫・しょうくんが害虫駆除を行った後も「玄関の前でGが裏っ返しになってて、瀕死状態」と報告。「え…？！まだ引っ越して３週間も経ってないのよ…？！」「それなのに、Gの洗礼うけるの…早すぎない…？？」「これが、一軒家か…。笑」と驚きをあらわにし、「ゾッッッッッっとするね」と一時パニックになったことを明かした。
16日、「鳥肌たつほど気持ち悪い、けど、愛がある話。」と題してブログを更新。「聞いてください…」と切り出し、「今日また、我が家の駐車場の入り口で、ひっくり返ってるG発見…！」と報告。「どんだけーーーー！！！」「どんだけ入ろうとしてくるのよーーー！！！！」と驚きをあらわに。
一方で「この前翔くんがまいてくれたこれのおかげで、ひっくり返ってすでに動けない状態にはなってた」と説明し、「強力すぎないか…？！」と害虫対策グッズの効果に驚いた様子も見せた。
しかし桃は、「外から侵入しようとしていたGなのか…それとも、家の中からちょろっとお散歩しようとしていたGなのか…」と不安を吐露。「はぁぁぁぁぁぁやだやだやだ。どっちもやだ。笑」と本音をつづった。
さらに話題は実家での出来事へ。桃によると、父親と母親から未使用のミキサーの箱の中に“Gの家族”が出来ていたという話を聞いたといい、その箱は冷蔵庫横の少し暖かい場所に長期間置かれていたという。
久しぶりに箱を開けたところ、「成虫の大きいGが６匹、中くらいの子供Gが数匹、赤ちゃんGがたくさん、いたらしい」と説明。これには桃も「鳥肌もの、恐ろしい…！！！」とつづり、「家の中で動かしてない箱があったら、みなさん、要注意です…」と注意を呼びかけた。
一方で、すでに駆除済みであることを明かしながらも、「お母さん、なんか、Gの家族の形に感動＆後悔してる」と母親の意外な反応も紹介。母から送られてきたLINEのスクリーンショットとともに「ゴキは家族を作らないと思っていた！」「単独生活ではなく、大家族で仲良く住んでいた！」「ゴキが可愛いと思うようになった私は、、、おかしいのかしら。」などとつづられており、桃は「お母さんって…本当に愛情深い人だな…笑」とコメント。
この投稿にファンから「優しいお母様」「あははははー！ちづ子さん本当におもしろい！」「素敵過ぎるお母さんです 笑」「G話しは恐ろしすぎる、、、笑」「愛情深い」「私なら失神してます（泣）」「お母さんやっぱりひとあじちがうね！」「お母様にめっちゃ共感」などの声が寄せられている。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど、幅広く活躍。2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうくんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。 2021年５月５日に第１子長男、2022年５月５日に第２子次男が誕生。現在２児のママで育児奮闘中。
桃は、５月25日に更新したブログにて、約２年にわたり準備を進めてきた注文住宅の引き渡しが完了したことを報告。その後は、新居で生活の様子や家族・友人らが遊びに来た様子なども明かしている。
16日、「鳥肌たつほど気持ち悪い、けど、愛がある話。」と題してブログを更新。「聞いてください…」と切り出し、「今日また、我が家の駐車場の入り口で、ひっくり返ってるG発見…！」と報告。「どんだけーーーー！！！」「どんだけ入ろうとしてくるのよーーー！！！！」と驚きをあらわに。
一方で「この前翔くんがまいてくれたこれのおかげで、ひっくり返ってすでに動けない状態にはなってた」と説明し、「強力すぎないか…？！」と害虫対策グッズの効果に驚いた様子も見せた。
しかし桃は、「外から侵入しようとしていたGなのか…それとも、家の中からちょろっとお散歩しようとしていたGなのか…」と不安を吐露。「はぁぁぁぁぁぁやだやだやだ。どっちもやだ。笑」と本音をつづった。
さらに話題は実家での出来事へ。桃によると、父親と母親から未使用のミキサーの箱の中に“Gの家族”が出来ていたという話を聞いたといい、その箱は冷蔵庫横の少し暖かい場所に長期間置かれていたという。
久しぶりに箱を開けたところ、「成虫の大きいGが６匹、中くらいの子供Gが数匹、赤ちゃんGがたくさん、いたらしい」と説明。これには桃も「鳥肌もの、恐ろしい…！！！」とつづり、「家の中で動かしてない箱があったら、みなさん、要注意です…」と注意を呼びかけた。
一方で、すでに駆除済みであることを明かしながらも、「お母さん、なんか、Gの家族の形に感動＆後悔してる」と母親の意外な反応も紹介。母から送られてきたLINEのスクリーンショットとともに「ゴキは家族を作らないと思っていた！」「単独生活ではなく、大家族で仲良く住んでいた！」「ゴキが可愛いと思うようになった私は、、、おかしいのかしら。」などとつづられており、桃は「お母さんって…本当に愛情深い人だな…笑」とコメント。
この投稿にファンから「優しいお母様」「あははははー！ちづ子さん本当におもしろい！」「素敵過ぎるお母さんです 笑」「G話しは恐ろしすぎる、、、笑」「愛情深い」「私なら失神してます（泣）」「お母さんやっぱりひとあじちがうね！」「お母様にめっちゃ共感」などの声が寄せられている。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど、幅広く活躍。2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうくんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。 2021年５月５日に第１子長男、2022年５月５日に第２子次男が誕生。現在２児のママで育児奮闘中。