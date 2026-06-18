動画生成AI「LTX-2.3」の公式LoRA開発ツールである「LTX Trainer」の大規模アップデートが2026年6月17日に発表されました。Introducing The New LTX Trainer: One Framework, Every Training Mode | LTXhttps://ltx.io/newsroom/introducing-the-new-ltx-trainer-one-framework-every-training-modeLTX-2/packages/ltx-trainer/README.md at main · Lightricks/LTX-2 · GitHubhttps://github.com/Lightricks/LTX-2/blob/