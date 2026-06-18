OPPO Enco Clip2 Open Earbuds OPPOは、イヤカフ型イヤフォン「OPPO Enco Clip2 Open Earbuds」を6月25日に発売する。価格は25,800円。カラーはスレートグレー。 オープンイヤー型のワイヤレスイヤフォン。片耳約5.2gの軽量設計に加え、形状記憶ニッケルチタン合金を採用したEarHugデザインにより、快適な装着感と安定したフィット感を実現した。 装着感を高めるために、3,500人以上の耳