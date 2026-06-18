〜2026年6月「取引先の商号変更」に関するアンケート調査〜合併・統合、そして企業が新たな戦略やビジョンを社内外に示す手段として、商号変更が注目されている。近年は、商号が社会に浸透した老舗企業や知名度の高い企業でも、商号を見直す動きがみられる。事業領域の拡大や採用、検索キーワード、ブランディングなど、幅広く社名を浸透させることが成長へのカギになっている格好だ。東京商工リサーチ（TSR)が「取引先の商号