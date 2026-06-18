〜2026年6月「取引先の商号変更」に関するアンケート調査〜



合併・統合、そして企業が新たな戦略やビジョンを社内外に示す手段として、商号変更が注目されている。近年は、商号が社会に浸透した老舗企業や知名度の高い企業でも、商号を見直す動きがみられる。事業領域の拡大や採用、検索キーワード、ブランディングなど、幅広く社名を浸透させることが成長へのカギになっている格好だ。

東京商工リサーチ（TSR)が「取引先の商号変更」に関するアンケート調査を実施したところ、過去3年間で取引先の商号変更を経験した企業は52.8％と、半数を超えた。





取引先の商号変更の印象は、「どちらともいえない」が57.3％と6割近くを占めた。ただ、「ポジティブ」に受け止めるとした企業は37.9％で、「ネガティブ」の4.7％を大幅に上回った。商号変更は、事業領域の拡大やブランド刷新、組織再編などを印象づける機会になる。前向きな変化と捉える企業が多く、すべての産業で「ポジティブ」が「ネガティブ」を大幅に上回った。

一方、取引先の商号変更を「ネガティブ」に受け止めた企業へ理由を聞くと、「自社の取引先マスタ（CRM、名刺管理ほか）のデータ書き換えが必要になるため」が48.1％で最高だった。

次いで、「自社の会計システムのデータ書き換えが必要になるため」が35.9％で続き、社内システムの変更作業をマイナスと捉える意見が多かった。

その他、「企業の印象が薄れる」、「経営方針の転換はリスク」などの意見もあり、新たな企業ビジョンの設定を前向きに捉える企業が多い一方、先行きを不安視する姿勢の企業もあった。

商号変更は、企業の成長戦略やブランド刷新を示す有効な手段だが、取引先に一定の事務負担や心理的な戸惑いを生じさせる側面もある。一定の期間を置き、変更の狙いや方針を丁寧に伝え、事業を着実に展開することが、取引先からの前向きな理解を広げる上で重要になりそうだ。

※本調査は、2026年6月1日〜6月8日にインターネットによるアンケート調査を実施し、有効回答6,652社を集計・分析した。

※資本金1億円以上を大企業、1億円未満（資本金がない法人・個人企業を含む）を中小企業と定義した。

Q1.貴社の取引先（仕入・販売）で、過去3年間で商号変更した先、もしくは商号変更を通知された先はありますか？（単一回答）

■取引先の商号変更の経験「ある」が5割以上

取引先（仕入・販売）で、過去3年間に商号変更した先、もしくは商号変更を通知された先があるか聞いたところ、「ある」が52.8％（6,652社中、3,517社）と半数を超えた。

企業規模別では、大企業の「ある」が72.4％（458社中、332社）に達し、中小企業の51.4％（6,194社中、3,185社）を21.0ポイント上回った。大企業では、仕入先や販売先の数が多く、取引網も広いことから、取引先の商号変更に接する機会が相対的に多い。







Q2.「ある」と回答された方に伺います。貴社は取引先の商号変更をどのように受け止めますか？（単一回答）

■「ポジティブ」に受け止めるが約4割

取引先の商号変更の受け止め方について聞くと、「どちらともいえない」が57.3％（3,476社中、1,993社）で最多だった。

次いで、「どちらかというとポジティブ」が31.0％（1,078社）、「非常にポジティブ」が6.9％（240社）と続き、「ポジティブ」に受け止めるとした企業が合計37.9％（1,318社）だった。

「どちらかというとネガティブ」4.2％（148社）と「非常にネガティブ」0.4％（17社）を合算した「ネガティブ」は4.7％（165社）にとどまった。

商号変更は、企業ブランドの再構築やイメージ刷新、事業領域の拡大などを社内外に示す機会となり、取引先にも前向きな変化として一定程度受け入れられている。一方、変更の背景や効果を判断しにくいケースも多く、半数超は評価を留保した。







産業・業種別 「ポジティブ」では建設業が40.8％でトップ

産業別にみると、取引先の商号変更を「ポジティブ」に受け止めるとした企業の割合は、建設業が40.8％（196社）で最も高かった。次いで、卸売業が40.0％（328社）、サービス業他が38.0％（230社）、製造業が36.8％（352社）と続く。商号変更を事業拡大や組織再編などの前向きな変化と捉えるほか、ロゴや店舗表示などの変更に伴う新たな取引機会への期待などがポジティブな受け止めに繋がった可能性がある。すべての産業で「ポジティブ」が「ネガティブ」を大幅に上回った。

産業を細かく分類した業種別（分母10社以上）でみると、「ポジティブ」では、最大の保険業が60.0％（10社中、6社）、次いで家具・装備品製造業が55.5％（18社中、10社）で続く。

「ネガティブ」では、各種商品卸売業が19.2％（26社中、5社）、その他の製造業が13.8％（36社中、5社）などで構成比が高かった。







Q3.「どちらかというとネガティブに受け止める」「非常にネガティブに受け止める」と回答された方に伺います。理由は何ですか？（複数回答）

■「自社の取引先マスタのデータ書き換えが必要になるため」が約半数

取引先の商号変更を「ネガティブ」に受け止める企業へ理由を聞き、164社から回答を得た。

最大は、「自社の取引先マスタ（CRM、名刺管理ほか）のデータ書き換えが必要になるため」で48.1％（79社）。次いで、「自社の会計システムのデータ書き換えが必要になるため」が35.9％（59社）、「自社の販売管理システムのデータ書き換えが必要になるため」が31.7％（52社）と続き、社内システムの変更作業をネックに感じる声が多かった。

その他では、「企業の印象が薄れる」、「経営方針の転換はリスク」、「業績不振や不正が理由ではないかと不安」など、経営方針や経営状況を不安視する意見もあった。