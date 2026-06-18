7月4日（土）より、カンテレ・フジテレビ系列『土曜はナニする！？』（毎週土曜8時30分より放送中）内にて放送開始となる、CHOCOLATE Inc.のオリジナルアニメーション『パンの赤ちゃん』。登場キャラクターおよび声優情報、またティザー映像第二弾が公開された。＞＞ティザー映像場面カットや公開されたキャラクターをチェック！（写真21点）『パンの赤ちゃん』は、クリームパンをはじめとした "パンの赤ちゃん" たちの大冒険を描