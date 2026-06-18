【パンの赤ちゃん】新キャラクター＆キャスト、ティザー映像第二弾を公開！
7月4日（土）より、カンテレ・フジテレビ系列『土曜はナニする！？』（毎週土曜8時30分より放送中）内にて放送開始となる、CHOCOLATE Inc.のオリジナルアニメーション『パンの赤ちゃん』。登場キャラクターおよび声優情報、またティザー映像第二弾が公開された。
＞＞ティザー映像場面カットや公開されたキャラクターをチェック！（写真21点）
『パンの赤ちゃん』は、クリームパンをはじめとした "パンの赤ちゃん" たちの大冒険を描く作品。2024年12月にCGアニメーションとして誕生。今年7月より、テレビシリーズとして新たに "コマ撮り" アニメーションに生まれ変わった "パンの赤ちゃん" たちの、小さな大冒険が始まる。
このたび、新たに登場する4匹のクリームパンの赤ちゃんをはじめ、2024年12月公開の前作からの続投キャラクターも含む、個性豊かな11キャラクターの情報を公開。
公開されたキャラクターは、アグネス（CV：揺楽瑠香／南極）、ビリー（CV：高山璃子）、チョモランマ（CV：辻凪子）、デデン（CV：サンテナ／SUSHIBOYS）、ドーナツの赤ちゃん（CV：田辺智加／ぼる塾）、フランスパンの赤ちゃん（CV：こやまたくや／ヤバイＴシャツ屋さん）、クロワッサンの赤ちゃん（CV：山田孝之）、ホ・クロワッサン（CV：土居志央梨）、カメパンの赤ちゃん（CV：高橋蒔）、カラス（CV：岩崎裕介）、アリ（CV：KOPERU／梅田サイファー）。
新しいキャラクターが、どんな活躍を見せてくれるのか楽しみだ。
そして公開されたティザー映像では、11キャラクターの紹介とともに、おしゃべりをする様子が公開されているのでこちらもお見逃しなく。
（C）CHOCOLATE/PAN AKA COMMITTEE
＞＞ティザー映像場面カットや公開されたキャラクターをチェック！（写真21点）
『パンの赤ちゃん』は、クリームパンをはじめとした "パンの赤ちゃん" たちの大冒険を描く作品。2024年12月にCGアニメーションとして誕生。今年7月より、テレビシリーズとして新たに "コマ撮り" アニメーションに生まれ変わった "パンの赤ちゃん" たちの、小さな大冒険が始まる。
公開されたキャラクターは、アグネス（CV：揺楽瑠香／南極）、ビリー（CV：高山璃子）、チョモランマ（CV：辻凪子）、デデン（CV：サンテナ／SUSHIBOYS）、ドーナツの赤ちゃん（CV：田辺智加／ぼる塾）、フランスパンの赤ちゃん（CV：こやまたくや／ヤバイＴシャツ屋さん）、クロワッサンの赤ちゃん（CV：山田孝之）、ホ・クロワッサン（CV：土居志央梨）、カメパンの赤ちゃん（CV：高橋蒔）、カラス（CV：岩崎裕介）、アリ（CV：KOPERU／梅田サイファー）。
新しいキャラクターが、どんな活躍を見せてくれるのか楽しみだ。
そして公開されたティザー映像では、11キャラクターの紹介とともに、おしゃべりをする様子が公開されているのでこちらもお見逃しなく。
（C）CHOCOLATE/PAN AKA COMMITTEE
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