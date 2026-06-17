この記事をまとめると ■シート掛けは荷物保護だけでなく走行安全を支える重要作業 ■水の逃げ道や風の流れを考えた張り方に熟練の技がある ■固定方法や点検の習慣が事故防止と安全輸送につながる 美しく張られたシートの裏側 平ボディトラックの荷台に掛けられているシート。知らない人からすれば、ただの布にしか見えないだろう。しかし、トラックの荷台にかけられているシートは、荷物を雨や汚れから守るだけでなく、走行中