素材や色使いの工夫で、雨の日も快適＆気分も上がる、大人世代の着こなしアイデアを紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色を軸にパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）です。今回は河村さんが実践する、機能性や配色にこだわった雨の日コーデを3つ紹介します。1：あえて鮮やかな配色で気分を上げる小雨の日は、濡れても気になりにくいナイロンバッグを合わせています。雨の日は空も景色もどんよ