素材や色使いの工夫で、雨の日も快適＆気分も上がる、大人世代の着こなしアイデアを紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色を軸にパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）です。今回は河村さんが実践する、機能性や配色にこだわった雨の日コーデを3つ紹介します。

1：あえて鮮やかな配色で気分を上げる

小雨の日は、濡れても気になりにくいナイロンバッグを合わせています。

雨の日は空も景色もどんよりしがちなので、あえて彩度の高い赤を選んで気分も明るく。透け感のある素材は、シンプルな黒のワンピースとの組み合わせなら、大人でも取り入れやすいです。

＜着用アイテム＞

・トップス：6

・中に着たワンピース：ノーブランド

・バッグ：エルベシャプリエ

・サンダル：ビルケンシュトック

2：淡色コーデは小物でメリハリを

無印良品の「疲れにくい 撥水スニーカー」（3990円）は、一見シンプルなキャンバススニーカーですが撥水加工が施されていて、濡れても目立ちにくい淡色トーンの着こなしと相性抜群。

全身をベージュやグレージュでまとめると、少し地味に見えることも。そんなときは、バッグにつけたオレンジのチャームでアクセントをプラス。小さな差し色でも、コーデ全体がぐっと引き締まります。

＜着用アイテム＞

・トップス：マルティニーク

・スカート：ユニクロ（数年前のもの）

・バッグ：ポーター

・スニーカー：無印良品

3：本降りの日は機能性アイテムが活躍

雨がしっかり降る日は、ラバー素材のシューズとナイロンパーカが頼れる存在。カーキで色を統一することで、機能性アイテムもカジュアルになりすぎず大人らしい印象に。

赤いバッグを差し色にして、雨の日でもおしゃれ心を忘れない着こなしを意識しました。

＜着用アイテム＞

・パーカー：ユニクロ（メンズ、数年前のもの）

・スカート：ノーブランド

・バッグ：ロンシャン

・靴：ボッテガヴェネタ

※ 紹介したアイテムは、すべて著者の私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください