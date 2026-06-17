洗濯物を収納する作業をラクにする工夫をご紹介します。教えてくれたのは、整理収納アドバイザーでクリンネスト1級のあゆみさん。家事の工程そのものを減らしたり、便利アイテムを活用したりすることで、洗濯にかかる時間を短縮しているそうです。詳しく伺いました。1：洗濯と収納でハンガーを分けない洗濯の作業に疲れているなら、「洗濯物はたたむもの」という先入観を捨てて、思いきって「つるす」仕組みに変えてみませんか？【