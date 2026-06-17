6月12日、『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）に出演した長嶋一茂が、国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長について言及した。そのあまりの勢いに、キャスターの羽鳥から真顔で注意される一幕があった。「番組では、サッカーワールドカップ北中米大会のチケット高騰問題が特集されました。今回の大会は、需要に応じて価格が変わる『ダイナミック・プライシング』が導入されており、価格の上限