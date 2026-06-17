6月12日、『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）に出演した長嶋一茂が、国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長について言及した。そのあまりの勢いに、キャスターの羽鳥から真顔で注意される一幕があった。

「番組では、サッカーワールドカップ北中米大会のチケット高騰問題が特集されました。今回の大会は、需要に応じて価格が変わる『ダイナミック・プライシング』が導入されており、価格の上限なしで再販できる仕組みも採用されています。日本対オランダ戦のもっとも安い席は4〜5万円、決勝はFIFA公式価格で140万円、転売サイトでは、3億6800万円で出品されているケースまであると紹介されました」（スポーツ紙記者）

ここまで聞いていた一茂は、我慢できなかったのか声を荒らげた。

「一茂さんが『このチケット高騰は、本当に解せないですよ』と憤り、『FIFA会長の、つるっぱげみたいなおやじ? 俺は嫌いなんだよ、アイツは。本当に、スポーツを何だと思ってるんだと真剣に思ってる!』と発言したんです。さらに、放映権料の値上がりで地上波での放送が減る可能性や、決勝のハーフタイムを長くしてショーを入れる動きにも苦言を呈しました。最後は『どうしようもないよね、あのハゲちゃびん』と吐き捨てるように語りました」（同前）

容姿への言及が続いたため、羽鳥は思わず真剣な表情で「外的要因を言うのはやめましょう」と厳重注意。一茂は一瞬、顔をゆがませ、押し黙った。

Xでは一茂の暴言に

《一茂さんのつるっぱげ発言はマズいぞ〜》

《「つるっぱげのオヤジ」はコンプライアンスに抵触だよ!》

と、問題視する声があがっている。

「一般のファンには手が届かないほどチケットが高くなっている現状への怒りは、よくわかります。しかし、その問題とFIFA会長の容姿は、まったく関係がないですから、このような批判を集める結果となってしまったのです」（芸能担当記者）

番組中の公開厳重注意も、致し方ないことだ。