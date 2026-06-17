東京スカイツリーでは、2026年7月10日（金）〜10月31日（土）の期間、人気キャラクター「ちいかわ」と、3年ぶり2度目のコラボレーションイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリー（R）とひみつの島」を開催する。＞＞＞展示やグッズ、特別演出のイメージをチェック！（写真30点）ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラク