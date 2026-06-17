【ちいかわ】3年ぶりに東京スカイツリーとコラボイベント決定！
東京スカイツリーでは、2026年7月10日（金）〜10月31日（土）の期間、人気キャラクター「ちいかわ」と、3年ぶり2度目のコラボレーションイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリー（R）とひみつの島」を開催する。
＞＞＞展示やグッズ、特別演出のイメージをチェック！（写真30点）
ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。
また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
そんな映画に合わせて開催される今回のコラボイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリー（R）とひみつの島」のおすすめポイントを紹介する。
まずは、イベントオリジナルビジュアルを使用した限定グッズや展示など、ファン必見のお楽しみ。
地上450メートルの天望回廊を中心に、『ちいかわ』の世界観あふれる展示装飾に、ちいかわたちと特別な1枚が撮れるフォトスポットや、星型マグネットに応援メッセージを書いてボードに貼り付ける参加型展示もある。みんなで参加して、メッセージでボードをいっぱいにしよう。
次に、キャラクターをイメージしたカフェメニューや、イベント限定グッズ。
フロア340 「SKYTREE CAFE」では限定カフェメニュー、1階「SKYTREE SPACE」とオンラインショップ「ちいかわマーケット」では限定グッズを販売。会場で購入すると、それぞれ購入特典がつく。
そして、夜まで楽しめる特別演出も魅力。
窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた、迫力満点の映像が楽しめる「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像は地上350メートルの天望デッキで毎晩上映。また夜のスカイツリー特別ライティングの点灯も必見だ。各キャラクターをイメージしたデザインが、約100秒毎に移り変わる姿をその目で確かめてほしい。
（C）nagano （C）ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 （C）TOKYO-SKYTREE
＞＞＞展示やグッズ、特別演出のイメージをチェック！（写真30点）
ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。
また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
まずは、イベントオリジナルビジュアルを使用した限定グッズや展示など、ファン必見のお楽しみ。
地上450メートルの天望回廊を中心に、『ちいかわ』の世界観あふれる展示装飾に、ちいかわたちと特別な1枚が撮れるフォトスポットや、星型マグネットに応援メッセージを書いてボードに貼り付ける参加型展示もある。みんなで参加して、メッセージでボードをいっぱいにしよう。
次に、キャラクターをイメージしたカフェメニューや、イベント限定グッズ。
フロア340 「SKYTREE CAFE」では限定カフェメニュー、1階「SKYTREE SPACE」とオンラインショップ「ちいかわマーケット」では限定グッズを販売。会場で購入すると、それぞれ購入特典がつく。
そして、夜まで楽しめる特別演出も魅力。
窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた、迫力満点の映像が楽しめる「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像は地上350メートルの天望デッキで毎晩上映。また夜のスカイツリー特別ライティングの点灯も必見だ。各キャラクターをイメージしたデザインが、約100秒毎に移り変わる姿をその目で確かめてほしい。
（C）nagano （C）ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 （C）TOKYO-SKYTREE
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優