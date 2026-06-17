立憲民主党・古賀千景参院議員の「経済的に厳しい子どもたちが自衛隊に行く」発言が波紋を広げるなか、この問題に言及した古舘伊知郎に一部から反発の声が上がっている。古賀氏は15日の参院決算委員会で、防衛白書を小中高生向けにまとめた冊子について、公費で配布する妥当性などを質問した際に「経済的に厳しい子どもたちが自衛隊に行く。豊かな子どもたちは自衛隊員とかにはならない」と発言。これには小泉進次郎防衛相が抗