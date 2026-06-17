6月14日（日本時間15日）に米国・ダラスでおこなわれた、日本にとってサッカーワールドカップの初戦であるオランダ戦。1点ビハインドの後半44分、伊東純也（ヘンク）のコーナーキックから競り合った小川航基（NECナイメヘン）のヘディングシュートが鎌田大地（クリスタル・パレス）の頭に当たり、コースが変わってゴールとなった。“ヘディングアシスト”が、劇的なドローに導いた。「試合を観て、スタッフも選手たちもたいへん