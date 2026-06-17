6月16日、バラエティ番組『孝太郎＆ちさ子 プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』（テレビ朝日系）が放送された。同日、高嶋ちさ子が育ってきた家族の特集がオンエアされたが、そのなかで語られた壮絶な過去エピソードに視聴者は騒然となった。今回の放送は、「高嶋ちさ子を作った父・母・兄姉・親戚・ご近所さんまで大集合！爆笑3時間SP」と題してオンエア。スタジオには、ちさ子の父・高嶋弘之氏と従兄弟で俳優の高嶋