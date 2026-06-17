子どもが成長すると、少しずつ自分でお金を使う機会が増えていきます。お小遣いは、欲しい物を買うためのお金であると同時に、限られた金額のなかで使い道を考える練習にもなります。 ただし、金額の決め方に明確な正解はなく、年齢や生活環境、家庭の方針によって考え方はさまざまです。そこで本記事では、年齢別・地域別の目安を確認しながら、家庭で納得しやすいお小遣いの決め方を考えていきます。 月2000円の