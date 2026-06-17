6月16日、テレビ朝日の森山みなみアナウンサーがInstagramを更新。母親との2人旅で、イタリアのヴェネツィアを訪れたことを報告し、ゴンドラに乗ったオフショルダーファッションで“美デコルテ”姿を披露し、ファンから歓声があがっている。《沈みゆく世界遺産について母との2人旅、最初の都市はヴェネツィアでした》とつづり始めた森山アナは、ヴェネツィア旅のきっかけになったのは以前、担当した『羽鳥慎一モーニングショー