6月16日、テレビ朝日の森山みなみアナウンサーがInstagramを更新。母親との2人旅で、イタリアのヴェネツィアを訪れたことを報告し、ゴンドラに乗ったオフショルダーファッションで“美デコルテ”姿を披露し、ファンから歓声があがっている。

《沈みゆく世界遺産について 母との2人旅、最初の都市はヴェネツィアでした》とつづり始めた森山アナは、ヴェネツィア旅のきっかけになったのは以前、担当した『羽鳥慎一モーニングショー』で、この地の高潮や地盤沈下に触れたことだったと続けた。

さらに《美しい街並みの裏側に、守り続けるための課題がある。映像を通して知ったその場所を、いつか自分の目で確かめたいと思っていました。実際にゴンドラに乗って運河から街を眺めると、建物と水面の距離の近さに驚きました。》などと記している。

投稿には、デコルテあらわなフリルつきの黒いトップス姿で、母親と2人でゴンドラに乗る写真やゴンドラからの風景などの写真を添えた。コメント欄には、ファンから

《水の都に美女降臨だね お母さんと2人旅なんて素敵ですね》

《ヴェネツィアの街がお似合いですね》

《オフショル最高》

などと、喜びの声が寄せられている。熊本市出身の森山アナは、地元の高校を卒業後、法政大学キャリアデザイン学部へ進学。大学時代から、タレントとしてリポーターやキャスターを務めた。2021年にテレビ朝日にアナウンサーとして入社すると、局の看板番組のひとつである朝の情報番組『グッド！モーニング』に起用され、入社式前に同番組に初出演したことで大きな話題となった。

「『グッド！モーニング』のあとは、2022年4月から『羽鳥慎一モーニングショー』のアシスタントを2年間、担当しました。そして、2024年4月には夕方の報道・情報番組『スーパーJチャンネル』のMCに抜擢され、現在も報道の看板アナとして成長しています。

ふだんはアナウンサーとして番組で着用した衣装をInstagramに投稿することが多い森山アナですが、今回、投稿した文章からは“報道アナ”としての気概が感じられます。6月8日のInstagramでも、キャップをかぶり、首元にタオルを巻いて、田植えにいそしむ様子を報告していました。そして《毎日いただいているお米が、たくさんの人の手と自然との向き合い方に支えられていること。改めて感謝するとともに、気候変動についても考えなおすきっかけになりました》と締めくくるなど、“攻めた”Instagramが話題になりました。社会問題への意識の高さから、報道向きと局内では見られており、次の担当番組はニュース番組『報道ステーション』ではないかとも言われています」（芸能担当記者）

投稿の最後では《自分の目で見て感じたことを、また日々の言葉にもつなげていけたらと思います》とつづっていた森山アナ。テレビ朝日の“夜の顔”になる日は近いのかもしれない。