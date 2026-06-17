日本最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、会期初日となる 2026念7月1日（DAY1）、ロームシアター京都サウスホール にて、事業会社・CVC（コーポレートベンチャーキャピタル）とスタートアップの理想的な向き合い方を深掘りする集中プログラム 「CROSS TIDE（クロスタイド）」 を開催する。■CROSS TIDE とは「CROSS TIDE（クロスタイド）」は、事業会社における新規事業の育成と新産業創造に向けて、「スタート