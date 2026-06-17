IVS2026、DAY1サウスホールで集中プログラム「CROSS TIDE」を開催
日本最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、会期初日となる 2026念7月1日（DAY1）、ロームシアター京都サウスホール にて、事業会社・CVC（コーポレートベンチャーキャピタル）とスタートアップの理想的な向き合い方を深掘りする集中プログラム 「CROSS TIDE（クロスタイド）」 を開催する。
■CROSS TIDE とは
「CROSS TIDE（クロスタイド）」は、事業会社における新規事業の育成と新産業創造に向けて、「スタートアップとCVC・大企業の理想的な向き合い方」 を掘り下げるIVS2026内のプログラムだ。M&A・スピンアウト・カーブアウト等の手法を通じた企業内資産の解放から、スタートアップ側から見た大企業・CVCの戦略的活用まで、資本と事業の両面から議論する。
本プログラムは IVS内のDAY1（7月1日）のサウスホールにおいて行われる3つのセッションプログラム と ネットワーキングパーティー で構成される。セッションプログラムはIVSのパスをお持ちの方であればどなたでもご覧いただける。
本企画の実施にあたっては大企業CVCネットワークとして注目される「CVC VS CVC」と全面コラボレーション。さらにはFIRST CVCなど多くのコミュニティーが参画しIVS2026内で開催されるものだ。
完全招待制ネットワーキングパーティーも同日夜に実施
さらに同日夜には、本プログラムと連動する 完全招待制のネットワーキングパーティー を京都モダンテラスにて実施する。事業会社・CVCのキーパーソンとスタートアップが、課題を起点に深く繋がる場を提供する。
＜CROSS TIDE with CVC vs CVC NETWORKING PARTY＞
2026年7月1日 18時30分開始予定 20時30分までを予定
場所：京都モダンテラス（IVS会場ロームシアター京都内）
※本イベントは完全招待制だ。また参加を希望される方はウェイティングリストに登録し、承認された場合参加できるものだ。
ネットワーキングパーティー専用参加申込サイト：https://4s.link/ja/crosstide202607kyoto
■予定されているセッションプログラム
7月1日／ロームシアター京都 サウスホールの午後を予定。IVSパスをお持ちの方は参加できる。
（登壇者は敬称略・順不同。内容・登壇者は変更となる場合がある）
またセッションが行われる時間帯に、サウスホールロビーにてパートナーブースを展開する。
こちらも合わせてご覧頂ければと思う。
Fireside Chat：シュトゥットガルトから世界へ（仮）
内容：Porsche Venturesが描く次世代モビリティと産業変革戦略を紹介する。CVCの役割、協業設計、グローバル投資の視点を共有する。登壇はPatrick Huke（Partner & Head of Porsche Ventures）
企業内資産の融合と解放〜M&A、スピンアップ・スピンオフ、アクセラレーター、本体事業支援が拓く新成長戦略
内容：大企業の技術や人材を外部資本と掛け合わせ、非連続な成長を実現するM&A・スピンアウト・カーブアウト等の手法に加え、近年注目される「スピンアップ」も俎上に載せ、社内資産を「内」「外」でどう最大化し新規事業創出・スタートアップ成長支援につなげるかを深掘りする。
モデレーター：石井 達也（CVC vs CVC Organizer）
茂成 奈央（スカパーJSAT株式会社 執行役員 宇宙事業部門 経営戦略本部長）
舘林 俊平（KDDI株式会社 オープンイノベーション推進本部 副本部長）
鈴木 大祐（ソニーグループ株式会社 コーポレートインベストメント部 担当部長）
堂田 丈明（Global Fund）
福永モモ（株式会社博報堂 生活者インターフェースデザインセンター Rally for Growthチーム）
スタートアップから見た大企業・CVCとの組み手〜資本・事業の両面で「大企業を活用する」スタートアップの実践知
■CROSS TIDE とは
「CROSS TIDE（クロスタイド）」は、事業会社における新規事業の育成と新産業創造に向けて、「スタートアップとCVC・大企業の理想的な向き合い方」 を掘り下げるIVS2026内のプログラムだ。M&A・スピンアウト・カーブアウト等の手法を通じた企業内資産の解放から、スタートアップ側から見た大企業・CVCの戦略的活用まで、資本と事業の両面から議論する。
本企画の実施にあたっては大企業CVCネットワークとして注目される「CVC VS CVC」と全面コラボレーション。さらにはFIRST CVCなど多くのコミュニティーが参画しIVS2026内で開催されるものだ。
完全招待制ネットワーキングパーティーも同日夜に実施
さらに同日夜には、本プログラムと連動する 完全招待制のネットワーキングパーティー を京都モダンテラスにて実施する。事業会社・CVCのキーパーソンとスタートアップが、課題を起点に深く繋がる場を提供する。
＜CROSS TIDE with CVC vs CVC NETWORKING PARTY＞
2026年7月1日 18時30分開始予定 20時30分までを予定
場所：京都モダンテラス（IVS会場ロームシアター京都内）
※本イベントは完全招待制だ。また参加を希望される方はウェイティングリストに登録し、承認された場合参加できるものだ。
ネットワーキングパーティー専用参加申込サイト：https://4s.link/ja/crosstide202607kyoto
■予定されているセッションプログラム
7月1日／ロームシアター京都 サウスホールの午後を予定。IVSパスをお持ちの方は参加できる。
（登壇者は敬称略・順不同。内容・登壇者は変更となる場合がある）
またセッションが行われる時間帯に、サウスホールロビーにてパートナーブースを展開する。
こちらも合わせてご覧頂ければと思う。
Fireside Chat：シュトゥットガルトから世界へ（仮）
内容：Porsche Venturesが描く次世代モビリティと産業変革戦略を紹介する。CVCの役割、協業設計、グローバル投資の視点を共有する。登壇はPatrick Huke（Partner & Head of Porsche Ventures）
企業内資産の融合と解放〜M&A、スピンアップ・スピンオフ、アクセラレーター、本体事業支援が拓く新成長戦略
内容：大企業の技術や人材を外部資本と掛け合わせ、非連続な成長を実現するM&A・スピンアウト・カーブアウト等の手法に加え、近年注目される「スピンアップ」も俎上に載せ、社内資産を「内」「外」でどう最大化し新規事業創出・スタートアップ成長支援につなげるかを深掘りする。
モデレーター：石井 達也（CVC vs CVC Organizer）
茂成 奈央（スカパーJSAT株式会社 執行役員 宇宙事業部門 経営戦略本部長）
舘林 俊平（KDDI株式会社 オープンイノベーション推進本部 副本部長）
鈴木 大祐（ソニーグループ株式会社 コーポレートインベストメント部 担当部長）
堂田 丈明（Global Fund）
福永モモ（株式会社博報堂 生活者インターフェースデザインセンター Rally for Growthチーム）
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