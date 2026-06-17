女性アイドルグループの “えびちゅう” こと「私立恵比寿中学」が6月16日、公式サイトやSNSで新曲『えびチリ、はじめました』のジャケット写真を差し替えると発表し、大きな議論を呼んでいる。「同楽曲は “ヒャダイン” こと前山田健一さんが手がけた新曲で、7月8日に配信リリース予定。6月20日にはTikTokで先行配信されることも発表されています。ところが、楽曲そのものより先に話題となったのがジャケット写真でした。エ